Giorgia Meloni contro Rula Jebreal. Il tutto nasce da un ragionamento di Gad Lerner ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena. Che cosa ha detto Lerner? Ha citato il suo benzinaio. “Il mio benzinaio mi ha detto che per fare politica in Italia e avere successo bisogna parlare male degli extracomunitari e parlare bene degli animali, perfetto per Matteo Salvini e Giorgia Meloni”. Insomma niente di nuovo: la solita accusa di populismo rivolta alla destra che Lerner proprio non sopporta.

Il punto è che dopo questa uscita di Lerner la frase arriva su Twitter e riceve un apprezzamento da Rula Jebreal. Lo denuncia Giorgia Meloni che attacca: “Rula Jebreal mette mi piace a questo raffinato ragionamento raccontato da #GadLerner, ma pretende di essere pagata migliaia di euro per un monologo di 5 minuti al festival di #Sanremo anche con i soldi di chi vota #FratellidItalia e Lega…”. Un attacco che non lascia indifferenti gli utenti Twitter o quali, a questo punto, si sentono in dovere di lanciare la proposta: boicottare Sanremo.

Meloni contro Rula Jebreal: “Non mi sta bene”

Un pasticcio nato sui social che però come sappiamo hanno il potere di condizionare sia la politica sia i sentimenti comuni. Lerner tra l’altro sempre da Giletti ha speso parole di elogio per Rula Jebreal: “Era una giovane donna araba che rompeva gli schemi, che non era sottomessa, che non si metteva il velo e che non corrispondeva allo stereotipo ostile, che sapeva le lingue, con prestigio internazionale. E per questo motivo non capisco perché Giorgia Meloni dovrebbe avere paura di una donna italiana, israeliana e araba che parla di violenza sulle donne al Festival di Sanremo…”. Anche il post contenente queste parole di Lerner è stato rilanciato dalla stessa Jebreal, che ha apprezzato e ringraziato.

La leader di Fratelli d’Italia, anche lei ospite di Giletti, aveva detto che “se Rula Jebreal va al Festival di Sanremo a spese dei contribuenti a fare un monologo senza contraddittorio non mi sta bene”. Del resto era stato proprio Lerner, su Repubblica, a raccogliere lo sfogo di Rula che si sentiva censurata da Salvini per le polemiche sulla sua partecipazione a Sanremo. Il gioco di apprezzamenti in tv e sui social conferma che stiamo parlando di un personaggio politicamente schierato e che le polemiche sulla sua partecipazione a Sanremo erano tutt’altro che infondate.