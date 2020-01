“Tra le tante questioni che stanno a cuore ai cittadini dell’Emilia-Romagna, quella dei punti nascita chiusi due anni fa, ormai, da Bonaccini e dalla sua giunta. Nonostante la battaglia di Fratelli d’Italia per tenerli aperti per rispetto a quelle famiglie e a quelle mamme che avevano difficoltà in gravidanza a raggiungere facilmente degli ospedali. Oggi Bonaccini ci dice che vuole riaprire i punti nascita che con orgoglio aveva chiuso due anni fa. Non c’è bisogno che Bonaccini ci garantisca che riaprirà i punti nascita: li riapriremo direttamente noi al governo della regione dell’Emilia-Romagna». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in un video pubblicato su Facebook insieme a una rappresentate del comitato Salviamo l’ospedale di Pavullo. Un tour elettorale in vista del voto di domenica prossima in Emilia Romagna.

Meloni contro le Sardine

La Meloni ha anche attaccato le Sardine, nelle stesse ore in cui stavano manifestando a Bologna: “Per le Sardine in un Paese normale non c’è bisogno di fare campagna elettorale. Per loro è inutile votare in EmiliaRomagna. Darebbero vittoria direttamente a Bonaccini del Pd. Ma gli italiani sanno bene cos’è la democrazia e il 26gennaio avranno possibilità di dimostrarglielo”.