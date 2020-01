Lucia che dice caz…e, Lucia che non sa con cosa confina l’Emilia Romagna. Accade anche questo in una giornata elettorale su cui sono puntati i riflettori della politica. In un video postato su Twitter da Radio Savana si vede un contestatore disturbare Lucia Borgonzoni fuori dal seggio dove la candidata del centrodestra ha appena votato. La Borgonzoni si accorge delle urla dell’uomo e sorride ma non riesce a continuare l’intervista finché l’uomo non viene con garbo allontanat.

“Se c’è una cosa triste che ha caratterizzato questa campagna elettorale – dice Borgonzoni ai microfoni – sono stati gli attacchi alla mia persona, non in quanto Lucia, ma in quanto donna. Hano cercato di farmi passare per una persona stupida. Ma io, anche se non credo di essere la persona più intelligente del mondo, chiedo di interpellare qualcuno che trovi qualcosa da ridire su come io ho fatto il sottosegretario”.