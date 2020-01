L’offensiva Usa in Medio Oriente non si ferma e mette a segno altri durissimi colpi. Un nuovo raid aereo americano in Iraq, a nord della capitale Baghdad, ha ucciso stanotte un comandante delle Forze di Mobilitazione Popolare (Hashd al Shaabi). Lo riferisce la tv di Stato irachena, all’indomani dell’attacco che è costato la vita al leader di questa formazione filo-iraniana assieme al generale Qassem Soleimani. La tv irachena non ha specificato l’identità del comandante vittima del raid, riferendo soltanto di “morti e feriti” stando a una fonte della polizia locale.

Assassinato un altro leader in attacco Usa

Ma secondo l’emittente iraniana Press Tv, nel corso dell’attacco sarebbe stato ucciso Shibl al Zaidi, leader delle Brigate Imam Ali, milizia che fa parte delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) allineata con l’Iran. Con lui sarebbero stati uccisi suo fratello e cinque guardie del corpo.