L’importanza degli archivi privati nella politica di oggi: a Bari un seminario della Fondazione Tatarella

“L’importanza degli Archivi privati nella politica di oggi” è il titolo della Giornata di studi organizzata dalla Fondazione Tatarella mercoledì 15 gennaio a partire dalle ore 15. Il seminario si svolgerà presso la Biblioteca della Fondazione sita in Bari alla Via Piccinni n.97 e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti della politica, della cultura, delle Fondazioni e, in sostituzione del Ministro Dario Franceschini, la significativa presenza del Direttore Generale della Direzione Generale Archivi, Anna Maria Buzzi.

Il programma dei lavori

Alle ore 15.00, prima dei saluti istituzionali dell’Assessore alle culture del Comune di Bari Ines Pierrucci e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del Presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei, è prevista l’inaugurazione dell’Archivio dei fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella, dichiarato dal Mibac nel 2018 di “rilevante interesse storico”.

Alle 15.30 la I Sessione dei lavori: Gli archivi politici come strumento di memoria passata e formazione di classi dirigenti del futuro.

Moderati da Michele De Feudis de La Gazzetta del Mezzogiorno, interverranno la Dott.ssa Anna Maria Buzzi, Direttore Generale Direzione Generale Archivi, l’on. Federico Mollicone (Fdi) Commissione Cultura Camera Deputati, la Dott.ssa Silvia Pellegrini, Dirigente Regione Puglia Sezione Valorizzazione Territorio, il Prof. Carlo Spagnolo Storia Contemporanea Università degli Studi Aldo Moro di Bari, il Dott. Enzo Colonna, Consigliere Regionale promotore pdl Archivi della Puglia e della la Dott.ssa Maria Nardella, Direttore Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica di Puglia.

Alle 17.00 la II Sessione dei Lavori: Il ruolo della Fondazioni nella valorizzazione degli Archivi politici nell’era del digitale.

Moderati da Francesco Strippoli del Corriere del Mezzogiorno interverranno i deputati on. Paola Frassinetti (Fdi) Vice Presidente Commissione Cultura Camera Deputati, on. Rossano Sasso (Lega) Commissione Cultura Camera Deputati, gli Avvocati Gianvito Mastroleo Presidente della Fondazione Giuseppe Di Vagno e Fabrizio Tatarella Vice Presidente Fondazione Tatarella, il Prof. Luigi Masella Direttore Fondazione Gramsci di Puglia, il Prof. Ignazio Lagrotta, Docente Diritto Costituzionale Università degli Studi di Bari, il Dott. Aldo Patruno Direttore generale Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia.