Liliana Segre non parteciperà al convegno sulle nuove forme dell’antisemitismo organizzato a Roma dalla Lega il 16 gennaio. La senatrice a vita ha spiegato di aver “ricevuto l’invito, ma nel mese di gennaio sono impegnatissima”.

L’evento, a ridosso della Giornata della memoria del 27 gennaio, dev’essere nelle intenzioni della Lega un’occasione “capace di offrire anche nuove prospettive scientifiche sull’argomento”. Ma al tempo stesso voluto per togliere fiato a coloro che “strumentalizzano le posizioni della Lega” sull’antisemitismo, tema che per il partito di Salvini “è prioritario”. L’appuntamento è per giovedì mattina presso la sala Zuccari al Senato.

L’incontro con Liliana Segre a novembre

Un incontro tra la senatrice a vita Liliana Segre e Matteo Salvini si è svolto a Milano ai primi di novembre. Un faccia a faccia per chiarire le posizioni del leader leghista dopo il voto contrario del Carroccio alla commissione contro il razzismo e l’antisemitismo.

Salvini ha già in passato espresso le sue posizioni sul tema. Ha promesso che farà di tutto per stroncare ogni forma di antisemitismo e lo ha collegato all’estremismo islamico. “Il nascente antisemitismo fa rima con l’estremismo islamico a cui qualcuno non presta la necessaria attenzione, perché se in alcune citta’ europee non si puo’ piu’ andare in giro con i propri simboli religiosi è perché gli estremisti islamici non lo consentono”.

Tra gli invitati al convegno, secondo quanto riporta Il Giornale, “esperti internazionali, intellettuali di Israele e direttori delle principali testate giornalistiche italiane”.