Sardine come Superciuk. Ricevuti e coccolati anche da Luciano Benetton e Oliviero Toscani i baldi felsinei che hanno nuotato per sbarrare la strada al Truce Capitano confermano il sospetto. Quello di somigliare tantissimo, di essere una versione contemporanea della maschera ideata dal geniale Max Bunker, padre di Alan Ford. Simili, almeno. Perchè per l’appunto come Superciuk queste Sardine non temono di mostrare le proprie preferenze. E di avere in gran dispetto il popolino ignorante e malpagante. Coloro che non avendo nè Paradiso né Santi lavorano sodo per portare a casa il poco che serve a pagare bollette e sopravvivere. Il populismo becero di questo popolo, seppur sovrano, è un mare nel quale non vogliono nuotare. Mente pare siano irresistibilmente attratte dalle placide acque, cariche di krill, che il potere mette a disposizione. Sardine, certo. Ma, fino a un certo punto. Così tutto si tiene e tutto si spiega. Questo banco ittico nato per contrastare l’opposizione politica (realtà più unica che rara!), corre ad abbracciare il Deep Power, quel potere profondo e immarcescibile che tiene ogni nassa. Battezzato da Romano Prodi, la più scadente qualità di pesce azzurro esistente sul mercato ha sentito il bisogno di farsi cresimare dal patron di “Autostrade per l’Italia”. Prostrandosi al munifico Padrone per l’occasione scortato dal giullare privato. Scombridae cocchiere di ogni potere. O, se preferite, trasposizione moderna di Superciuk: quello che rubava ai poveri per donare ai ricchi.