Quelli in nome dei quali, secondo il Corriere, ripreso da Il Fatto Quotidiano , «per occupare quell’appartamento in zona San Giovanni in Laterano la ministra pagava solo 141,76 euro di canone mensile. Che arrivavano aincludendo anche la rata per l’utilizzo dell’arredamento». Ora, il colpo di spugna. E alla fine, ma proprio alla fine, l’ex ministra della Difesa, asserragliata nell’abitazione di Stato per oltre 4 mesi dopo il termine del suo incarico al Ministero di via XX Settembre, ha dovuto cedere il presidio. Del resto, come riferisce l’Adnkronos, «nell’ultimo annuncio social, che risale al 5 gennaio, giorno in cui La Verità dedicava l’apertura del giornale al mancato trasloco, il ministro aveva fatto sapere che avrebbe lasciato l’appartamento che le era stato assegnato il 9 ma, forse per non trovarsi cronisti tra i piedi, ha deciso di anticipare al 7», sottolinea il quotidiano.