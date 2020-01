Non è il popolo a decidere chi deve governare, in Italia è la Corte Costituzionale a stabilire chi deve comandare: sul referendum elettorale siamo alla restaurazione.

Si resta allibiti per quello che sta succedendo nel nostro Paese. La Consulta (giallorossa) conferma la strada che si segue, gravemente, in ogni Palazzo. Gli elettori devono restarsene a casa.

Per la Consulta il popolo non deve contare mai

E’ vietato scomodare gli italiani per recarsi alle urne a scegliere finalmente da chi essere guidati. E non possono nemmeno andare ai seggi per decidere sul referendum elettorale, come pure è accaduto altre volte. No, sei popolo e devi tacere. Non devi contare nulla. Io so’ io…