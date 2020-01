La Befana di Forza Nuova arriva ai bambini di Trappeto (Pa). Calze nere piene di dolci in dono: così in provincia di Palermo un gruppo di militanti di Forza Nuova ha festeggiato l’Epifania. Hanno distribuito circa cento calze nere, con il logo di FN e un fiocco tricolore.

Alla distribuzione hanno partecipato anche il sindaco Salvo Cosentino e la sua vice Rosita Orlando. Massimo Ursino, il responsabile provinciale di Forza Nuova, ha pubblicato le foto su Twitter. Subito sono divampate le solite polemiche degli antifascisti che hanno visto nell’iniziativa un ritorno dell’ideologia fascista.

«Per cacciare via le polemiche rampanti attorno a questa vicenda – dice Francesco Loria, presidente dell’associazione San Cataldo Baia della legalità – qualcuno parlerà di goliardata, altri di provocazione, ma quello contenuto dentro queste calze, è un chiarissimo messaggio politico che sdogana definitivamente il ritorno dell’ideologia fascista».

Befana di Forza Nuova, Legambiente polemizza e il sindaco replica

A chiedere le scuse per le calze di Forza Nuova è anche Legambiente Sicilia. “Quella delle calze nere della Befana inneggianti ad una formazione politica che si contrappone dichiaratamente ai valori su cui si fonda la nostra Costituzione rappresenta già di per sé iniziativa da condannare. Per il palese richiamo alla Befana fascista di mussoliniana memoria”, afferma Legambiente Sicilia. Che se la prende poi con “l’imprimatur che sindaco e vice-sindaco, con la loro presenza e partecipazione, hanno voluto dare all’iniziativa, ammantandola di ‘spirito civico’. La deprecabile scelta del sindaco e della sua vice impone da parte di entrambi le scuse pubbliche”.

Il sindaco Cosentino ha così spiegato il senso della sua partecipazione all’iniziativa: “Le calze erano un dono di Forza Nuova – ha spiegato a MeridioNews gettando acqua sul fuoco -, noi c’eravamo in quanto gesto indirizzato ai bambini di Trappeto. Un gesto da apprezzare al di là delle appartenenze politiche. Io e il mio vicesindaco non apparteniamo a Forza Nuova, qualsiasi gesto si faccia positivo o comunque a favore della mia comunità verrà sempre apprezzato dal sottoscritto e dalla mia amministrazione. Per me non c’è nessuna polemica e l’argomento è chiuso”.