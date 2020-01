L’Italia è ”un paese che galleggia” e gli italiani sono un popolo che ”si è adattato allo stato di perenne crisi ma che continua a ‘bruciare’ ricchezza e risparmi. Un Paese che guarda con diffidenza gli stranieri e che, in molti casi, giustifica episodi di razzismo e antisemitismo. Un Paese che non genera figli ma, nello stesso tempo, ama sempre di più la compagnia degli animali e mostra una cresciuta sensibilità nei confronti dei problemi dell’ambiente”. E’ l’identikit tracciato dall’Eurispes, nel rapporto Italia 2020. Per il presidente, Gian Maria Fara (nella foto), ”manca una cornice di regole” che permetta di ”rimboccarsi le maniche e di identificare soluzioni”. La politica deve fare ”una cura ri-costituente”, nel senso che deve ”affrontare una nuova fase costituente”. In questo modo si darebbe ”un segnale al paese: stiamo lavorando tutti insieme” e, secondo Fara, ”ogni singolo cittadino sarebbe disponibile a dare credito al tentativo”.

