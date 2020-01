Influenza, è in arrivo il vaccino universale. Uno scudo antivirus contro 6 diversi ceppi

Diversi team di scienziati lo inseguono. È il “santo graal” della virologia. Nonché il sogno di chi ogni anno in inverno finisce sotto le coperte letteralmente atterrato dall’influenza. Parliamo di un vaccino universale. Magari da somministrare tramite cerotti con microaghi. Quindi praticamente indolore. Traguardo che si avvicina. Una nuova nanoparticella che combina due proteine maggiori dell’influenza è infatti risultata, in uno studio sui topi, efficace nel garantire un ampio e duraturo “effetto scudo” antivirus, che funziona contro 6 differenti ceppi. Gli autori della ricerca, un team dell’Institute for Biomedical Sciences della Georgia State University, attraverso un’iniezione intramuscolare hanno immunizzato i roditori con la nanoparticella a doppio strato contenente le proteine M2e e Na. E li hanno poi esposti al virus dell’influenza. I risultati ottenuti, spiegano gli esperti nello studio pubblicato su Advanced Healthcare Materials , suggeriscono che questa combinazione unica ha un potenziale come vaccino antinfluenzale universale o come un suo componente. “Conferisce ai topi una forte protezione incrociata. In ogni stagione influenzale abbiamo diversi ceppi che ci colpiscono. Usando questo approccio speriamo che il ‘nanovaccino’ possa proteggere le persone”.