Immagini esclusive ottenute e verificate dal New York Times mostrano che l’8 gennaio scorso ad abbattere il Boeing della Ukraine International Airlines con 176 persone a bordo sono stati due missili sparati ad una distanza di 23 secondi l’uno dall’altro.

I missili, riporta il quotidiano, li ha lanciati una base iraniana a circa 12 chilometri dall’aereo. Il nuovo video spiega anche perché il transponder del velivolo ha smesso di funzionare prima di essere colpito dal secondo missile.

Il Boeing ucraino era decollato da Teheran, in Iran, ed era diretto a Kiev. A bordo del volo c’erano 82 cittadini iraniani e 63 canadesi. Trasportava anche 11 ucraini, 10 svedesi, quattro afgani, tre tedeschi e tre britannici.

Per alcuni giorni sulla tragedia hanno preso a circolare varie spiegazioni. L’11 gennaio poi, l’Iran ha ammesso le proprie responsabilità: la tv di stato iraniana, citando fonti militari, ha spiegato che le forze di difesa aerea hanno abbattuto l’aereo di linea scambiandolo “erroneamente” e “involontariamente” per un “aereo nemico”.

Exclusive: Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an Iranian military site, hit the Ukrainian planehttps://t.co/Ab8iYKiHVR

— The New York Times (@nytimes) January 14, 2020