Conte sì, Conte no. Poniamo il caso che finisca effettivamente così, col trionfo di Jole Santelli in Calabria e con la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Verrebbe da dire, dopo tutte le regioni conquistate dal centrodestra dal 2018 in poi, “arrendetevi siete circondati”.

Perché non può sfuggire a nessuno da che parte sta il popolo italiano nel suo complesso. E che nella stessa Emilia Romagna si sono salvati, a sinistra, tremando fino alla fine, dopo aver temuto una sconfitta clamorosa.

Aggiungiamo a questo il crollo dei candidati espressione del Movimento Cinquestelle ed ecco che il governo dovrà davvero interrogarsi sul consenso che la sua maggioranza riscuote nel paese. Pd e M5s sono comunque minoranza in Italia.

Il centrodestra dovrà prepararsi ad una battaglia di lunga durata, magari con un po’ di dialogo interno in più. Conte e soci faranno di tutto per resistere nelle posizioni di potere detenute alla faccia degli orientamenti politici del popolo italiano.

Poi, può accadere di tutto nelle urne e quindi è ancora presto per fare previsioni politiche di senso compiuto. La cura Conte, comunque, non è servita a indebolire il centrodestra. Anche perché in Emilia Romagna i capi coalizione si sono ben guardati dal ripetere la sfortunata fotografia di Narni e la loro presenza avrebbe solo fatto perdere voti a Bonaccini. Semmai tira un sospiro di sollievo il Pd di Zingaretti.

Per ora, resta comunque indiscutibile la fortissima affermazione di Jole Santelli in Calabria, che si appresta a trionfare nella competizione elettorale. La Santelli eredita una regione governata malissimo dalla sinistra ed è stata capace di entrare nel cuore dei calabresi, che le hanno dato una grandissima fiducia. Rifiutando il messaggio demagogico che proveniva dai suoi avversari.

Al sud si ricomincia a credere nel centrodestra e questa è davvero una bella notizia.