Il 3-4 febbraio in Italia il principale evento al mondo sulla nazione e il conservatorismo

Lunedì 3 febbraio dalle ore 19 e martedì 4 febbraio dalle ore 9 alle ore 18 al Grand Hotel Plaza in Via del Corso 126 a Roma, si terrà la “National Conservatism Conference“, un importante evento che segue la conferenza organizzata (www.nationalconservatism.org) a Washington lo scorso luglio alla presenza dei più importanti politici, intellettuali, giornalisti americani tra cui John Bolton, Tucker Carlson, Peter Thiel.

L’evento, ideato dalla Edmund Burke Foundation (Stati Uniti), arriva in Europa per la seconda edizione che si terrà a Roma e ha come partner italiano il movimento di idee Nazione Futura presieduto da Francesco Giubilei che sarà uno dei pochi italiani a intervenire insieme a Marco Gervasoni e Maria Giovanna Maglie. Le altre realtà promotrici sono Bow Group (Regno Unito), Danube Institute (Ungheria), Guerini e Associati (Italia), International Reagan Thatcher Society (Stati Uniti), The Herzl Institute (Israele).

Tra i partecipanti alla conferenza ci sarà il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, il presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo Ryszard Legutko, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Marion Maréchal, l’intellettuale conservatore inglese Douglas Murray, il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente dell’American Enterprise Institute e già stretto collaboratore di Reagan Christopher DeMuth, l’autore del caso editoriale internazionale “Le virtù del nazionalismo” Yoram Hazony (che verrà presentato durante l’evento), l’ambasciatore Anna Maria Anders.

«L’organizzazione di un evento internazionale come la conferenza National Conservatism – dichiara Giubilei – rappresenta un riconoscimento importantissimo per Nazione Futura che è l’unica realtà organizzatrice per l’Italia e si conferma la più importante associazione metapolitica e culturale conservatrice del nostro paese. Ospitare a Roma un evento come la ‘National Conservatism Conference‘, significa metterci al centro del dibattito mondiale sul ruolo della nazione e il fatto che sia stata scelta l’Italia come seconda nazione al mondo dopo l’evento di quest’estate a Washington e come prima in Europa, ci sprona a continuare la nostra attività di diffusione del pensiero conservatore».

Il titolo della conferenza sarà “Dio, onore, nazione: il presidente Ronald Reagan, papa Giovanni Paolo II e la libertà delle nazioni: una conferenza sul national conservatorism”.

Oggi tutti sanno che l’Europa è a un bivio. L’ascesa del nazionalismo in Europa, negli Stati Uniti e in tutto il mondo democratico, è vista da molti come una minaccia all’ordine liberale postbellico. Ma altri considerano la rinnovata enfasi sul patriottismo e la libertà delle nazioni come una continuazione delle migliori tradizioni politiche del secolo scorso. Quindi il nuovo conservatorismo nazionale è una minaccia o, al contrario, è una virtù?

La conferenza internazionale a Roma cercherà di rispondere a questa domanda. È l’anno del centenario della nascita di Giovanni Paolo II e si partirà ricordando la storica alleanza tra un presidente americano e un papa polacco che sconfisse il comunismo e riuscì a ristabilire l’indipendenza nazionale, l’autodeterminazione e la libertà religiosa nell’Europa orientale dopo il 1989.

Si parlerà poi dei nostri giorni, esaminando il destino dell’indipendenza nazionale, dell’autodeterminazione e della libertà religiosa sotto il dominio dell’Unione europea. In particolare cercando di rispondere alla domanda: la libertà delle nazioni promessa una generazione fa è ancora desiderabile ai nostri giorni? E se lo è, cosa bisogna fare per raggiungerla?

Dettagli organizzativi:

Martedì 4 febbraio dalle ore 9 alle 18

Grand Hotel Plaza in Via del Corso 126, Roma

-La conferenza sarà in inglese

-Le porte sono aperte alle 8:30

-Il programma verrà eseguito dalle 9:00 alle 18:00

-Un biglietto di ingresso generale gratuito garantisce l’accesso alla conferenza

-Un pranzo a buffet è disponibile al costo di 20 euro

Per iscriversi:

https://www.eventbrite.com/e/god-honor-country-national-conservatism-conference-tickets-86695694155