Giorno della memoria, Lucaselli (FdI): «Sia tappa di un lungo percorso»

“Il Giorno della memoria non deve essere soltanto una commemorazione, ma la tappa di un percorso sociale, politico e culturale da compiere costantemente”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “Troppi fatti di cronaca, così come troppe eruzioni di intolleranza mascherate da distinguo politici, come le operazioni di boicottaggio contro Israele, dimostrano che il germe è ancora presente. Estirparlo deve essere una priorità istituzionale, un lungo lavoro che non ammette esitazioni né esercizi di doppia morale”.

