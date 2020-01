Su Fb, invece, la leader di FdI Giorgia Meloni ha scritto un post più “politico”. “E oggi sono 43! Sono passati tanti anni da quando decisi di intraprendere la strada della militanza politica, spinta da un profondo amore per la mia terra. Oggi festeggio fiera di potermi guardare alle spalle, perché non ho mai abbandonato o tradito quel percorso. Perché nonostante le rughe sono sempre la stessa ragazza che a quindici anni scelse di spendere la sua vita lottando per ciò in cui credeva (e in cui crede)”.

“E’ stato un percorso lungo, senza scorciatoie o compromessi. Ma quel percorso mi ha donato la fiducia di tanti italiani che, oggi, vogliono premiare la nostra coerenza, dote rara in un mondo politico pieno di banderuole. Quest’anno il miglior regalo me lo avete già fatto voi: GRAZIE. Farò tutto quello che posso per non deludere la vostra fiducia. Tanti auguri a me!”.