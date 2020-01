Matteo Salvini è ottimista. “Ieri abbiamo fatto 6 incontri in 6 piazze diverse ed erano una più piena e bella dell’altra. Ho ottime sensazioni”. Così il leader della Lega, intervenuto questa mattina a Radio Crc, parlando delle elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna.”Sono molto contento – ha aggiunto Salvini -stanco perché si è lavorato tanto, senza domeniche e anche oggi in una giornata di festa. Ora sono in Romagna, poi sarò a Bologna, Ferrara e in provincia di Ferrara, domani in provincia Modena e in provincia di Reggio Emilia. Sono contento, il contatto con la gente è vita, passione, suggerimenti, critiche e proposte”.

