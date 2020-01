Ci apra signora, siamo impiegate del Comune e dobbiamo controllare i suoi documenti per verificare l’esenzione del ticket: era con questa scusa che 3 donne rom di etnia sinti si spacciavano per funzionarie di Palazzo Marino e, dopo averli ingannati, depredavano gli anziani presi di mira. Portando via un bottino che, tra contanti e gioielli, potevano garantirgli dai 500 ai 4000 euro a colpo…

«Dobbiamo vedere i documenti»: 3 rom si fingono impiegate comunali

La solita truffa: stavolta il caso arriva da Milano. La banda di ladre, nello specifico di quest’ultima indagine di settore, è composta da 3 donne rom di 30, 47 e 70 anni. Come anticipato di etnia sinti, e residenti nei campi nomadi di Ghislarengo, in provincia di Vercelli, e Galliate, vicino a Novara. Arrivano in gruppo. Fingono un incarico pubblico. Si fanno mostrare dove sono custoditi i preziosi e, una volta estorta la fiducia delle vittime, con la scusa di andare in bagno, una complice saccheggia il più possibile, mentre le altre tengono impegnati gli ingenui padroni di casa. E alla fine, al danno economico di aggiungono la beffa della truffa e lo sgomento misto a paura per quanto subito.