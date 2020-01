Invece di andarsene da ministro, Luigi Di Maio ha compiuto il gesto peggiore per il suo movimento. A pochissime ore dalle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, i Cinquestelle vanno a gambe all’aria perché il loro capo si dimette dalla guida del “non partito”. In fondo, era diventato un “non capo”.

Tanti applausi, come ai funerali. E nel discorso “liberatorio” ha avuto persino il coraggio di rivendicare le azioni di governo. Che poi, nel Conte 1 e nel Conte 2 sono le stesse che hanno fatto precipitare le quotazioni dei grillini nel borsino dei sondaggi elettorali. In sostanza, Luigi di Maio ha capito la malaparata alle regionali di domenica prossima e se l’è svignata. Che pena.

La povertà ha abolito Di Maio

E’ finita che la povertà ha abolito Di Maio. Perché quei tanti italiani a cui rinfaccia il reddito di cittadinanza non hanno più fiducia in lui e nei Cinquestelle. Però continua a restare alla Farnesina. Il suo discorso di addio – o di arrivederci secondo alcuni – dovrebbe essere tradotto per far capire al mondo come il trasformismo continui a regnare anche travestendosi di nuovissimo.