Delirante attacco di “Micromega” a Pansa: “Un falsario. Ha sdoganato FdI e Salvini”

Violento attacco di Micromega a Giampaolo Pansa. Con la penna intinta nel veleno il critico d’arte Tomaso Montanari si incarica di tessere un rancoroso articolo contro l’autore del”Sangue dei Vinti”, appena scomparso. Giudica “inaccettabile” quella che definisce “la scelta revisionista di Pansa”. E bolla le santificazioni operate dai media una “corale opera di depistaggio”. Ma Montanari va molto oltre il dissenso dal giornalista scomparso, che può essere naturalmente legittimo. E’ ignobile e arbitrario il ragionamento che ne segue. Montanari parte dalla delegittimazione totale del Pansa storico, definendolo “falsario”. La sua “equiparazione sostanziale fascismo-antifascismo” rende Pansa “uno dei responsabili culturali della deriva che conduce allo sdoganamento dello schieramento che va da Fratelli d’Italia alla Lega di Salvini, passando per Casa Pound”. Un delirio.

Fossimo in una democrazia sana, Montanari, docente di storia dell’arte, andrebbe allontanato dall’insegnamento. Tanto divisive e colme di odio intellettuale sono le sue analisi. Pessimo insegnamento per i giovani. Montanari si fa interprete del rancore che la sinistra cova e coverà per sempre contro Pansa. Non si insegna con il rancore e l’ideologia. Oltretutto è un ignorante in senso etimologico: non sa che i partiti non vengono sdoganati dai libri di storia, ma dagli elettori che li votano. Ben strano concetto di democrazia.

Micromega: fango su Pansa e i ragazzi di Salò

Poi getta tutto il discredito possibile e immaginabile sulla memoria dei ragazzi di Salò. Con una cattiveria che fa orrore. Pansa è colpevole di avere fatto da “megafono” alla pubblicistica fascista sulla guerra civile italiana; e sulla memorialistica dei reduci di Salò. Una messe di testimonianze “che per un cinquantennio non erano riusciti a incrociare la strada del grande pubblico per la loro inconsistenza storiografica”: è la sentenza dell’autore del vergognoso articolo. Pansa ha acceso i riflettori sull’altra metà della storia. Sia dannato per sempre, è il sottotesto dell’articolo. Pansa ha avuto molti riconoscimenti da parte della cultura di destra per avere depotenziato le vulgate resistenziali ed illuminato capitoli oscuri che la sinistra preferiva fossero rimasti negli scantinati della memoria. Guardati a vista dai “gendarmi”. Nell’oblio.

Non è stato così. “Basterebbe questo a renderne la memoria esecrabile”, si spinge a scrivere Montanari: “Almeno per chi crede davvero nei valori della nostra Costituzione”. Siamo alla follia. Montanari si dice sconcertato della “celebrazione corporativa della grande firma”. Tutti idioti i giornalisti – secondo l’illuminato Montanari – che ne hanno elogiato l’opera. Dunque, da vero gendarme della memoria” (definizione usata da Pansa ) “i suoi libri dal 2003 in poi ecco cosa sono: “Una continua, abile, suggestiva manipolazione dei fatti” Lo scopo dello scrittore e giornalista sarebbe stato quello di “costruire, nella percezione del pubblico, un sostanziale falso storico”.

Pansa si farebbe una risata. Perché questo giudizio di Montanari è in sostanza la summa delle ingiurie che gli erano state rivolte in vita. Fa ridere la distinzione che fa Montanari tra un Pansa “buono”, poi diventato “cattivo”. “Aveva praticato egli stesso la ricerca storica con ottimi risultati”, si legge nell’articolo di “Micromega”. “Ma quando decise di sostenere le tesi opposte a quelle in cui aveva sempre creduto – quando, cioè, decide di costruire l’apologia di chi uccise e morì per la Repubblica di Salò – non adottò il metodo storico. Ma ma scrisse una serie di testi narrativi in cui la memorialistica e il romanzo sfumano l’una nell’altro”.

L’epitaffio di Montanari sulla tomba di Pansa suonerebbe così: “Sono testi, i suoi, che non hanno nulla a che fare con la storiografia: ma nemmeno col giornalismo…”. Insomma falsificazioni, carta straccia che racconta una storia falsa: “fiction ideologica, dalla parte dei fascisti”. Ignobile. Ignobile anche il resto. Pansa sarebbe stato abilmente coadiuvato da “un’ampia corte di giornalisti (quelli fascisti, quelli di destra, quelli che semplicemente non leggevano nulla; e quelli troppo ignoranti per porsi il problema)”.

Ancora: “ Pansa oggi non è (come dovrebbe) l’autore di romanzetti curiosamente filofascisti, ma è il giornalista antifascista che ha svelato – dimostrando la coraggiosa capacità di andar contro ‘la sua parte’ – il lato oscuro della Resistenza. Una clamorosa distorsione della verità”. Di distorto c’è qualcos’altro. La paura che il “fantasma” di Pansa li perseguiti. I suoi libri hanno mutato, se non rovesciato, la percezione -falsa e omissiva- di tanta storiografia ideologica. E questo non sarà mai elaborato dalle cattive coscienze.