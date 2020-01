Una volta si battevano per il diritto al lavoro, ora alzano la voce e la bandiera rossa nel nome dell’assenteismo. Avanti compagni toscani, lotta dura per la nomenclatura.

Che pena la storia della protesta contro il sindaco di Piombino. Dopo decenni è toccato – per volontà popolare – ad un uomo di destra arrivare a fare il sindaco di una città simbolo, Francesco Ferrari di Fratelli d’Italia (nella foto),e la musica è cambiata. Oppure, come si dice adesso, la pacchia è finita. Permessi e privilegi stroncati.

A Piombino si deve lavorare

Succede semplicemente che chi non va in ufficio a lavorare viene messo alla porta. Perché se sei dipendente di un‘amministrazione locale, fai il sindaco in un’altra e ti fai sistemare da un terzo comune per non andarci mai, qualcosa non funziona.