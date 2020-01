Quel parco è abbandonato al degrado e la Raggi deve intervenire. La denuncia sulla situazione di Villa Lazzaroni, storico parco che si trova a via Appia a poca distanza dal centro, è pubblicata dalla pagina Fb 7colli, in un reportage a firma di Ivo Camicioli.

Eppure Villa Lazzaroni era stata restaurata

E non si tratta di “un caso isolato. Le ville di Roma sono tutte in pessime condizioni a causa dell’incuria di chi dovrebbe provvedere alla custodia e alla manutenzione del verde pubblico della Capitale. Villa Lazzaroni – denuncia l’articolo – non molto tempo fa aveva avuto interventi di restaurazione. Erano stati sistemati i viali e i giardini. Realizzate fontane luminose e aree munite di piante particolari. L’avevano munita di un parco giochi attrezzato molto ampio con pavimentazione di sabbia e persino un piccolo campo di calcetto. Avevano realizzato anche l’area per i cani nelle vicinanze della pista di pattinaggio, anch’essa completamente ristrutturata. Un autentico gioiello in un quartiere così densamente popolato”.

Uno spazio prezioso per la famiglie del quartiere