Vergognosi e vigliacchi. Anche sul caso Gregoretti la maggioranza si dimostra senza coraggio. E decide di aspettare il verdetto elettorale. Durissimo il giudizio di Giorgia Meloni che in un tweet spara a zero sul Pd di Zingaretti e i 5Stelle, ormai senza un capo.

Gregoretti, Meloni: «Maggioranza vigliacca»

«Pd e M5S chiedono il rinvio del voto sul processo di Salvini dopo le elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna. Per paura del giudizio degli italiani. Fate girare! Tutta Italia deve sapere quanto sono vigliacchi». Così in un tweet diventato virale la leader di Fratelli d’Italia dopo lo slittamento del voto sul via libera del processo all’ex ministro dell’Interno.

«Pd e M5s sanno benissimo che la maggioranza degli italiani ritiene che Salvini abbia fatto il suo lavoro, impedendo di far sbarcare migranti clandestini», sottolinea la Meloni. «Ma lo vogliono processare lo stesso e non se ne vogliono assumere la responsabilità». Non solo. La leader di FdI chiama a raccolta tutto il centrodestra per una massiccia mobilitazione contro l’ennesimo attacco strumentale al leader leghista, difeso dal primo governo Conte sul caso Diciotti. E oggi scaricato sul dossier Gregoretti per ragioni elettorali in vista delle urne di fine gennaio.

«Matteo Salvini, anche Fratelli d’Italia pronta a scendere in piazza per il caso Gregoretti. Tutto il Centrodestra compatto sia pronto ad una mobilitazione nazionale», scrive la Meloni.