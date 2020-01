Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega di Serie A. Il manager delle tlc, sostenuto dal patron della Lazio Lotito, ha ottenuto 12 voti nel corso della terza assemblea elettiva nella sede milanese di via Rosellini. Il quorum richiesto per l’elezione era infatti di 11 voti. Sette preferenze sono andate al presidente dimissionario Gaetano Miccichè appoggiato dal presidente granata Urbano Cairo. Una la scheda bianca. Il nuovo numero uno della Confindustria del pallone, è un milanese, classe 1962. Dal Pino ha iniziato la sua carriera di manager nel 1986 in Fininvest, ricoprendo poi ruoli di vertice fra editoria e telecomunicazioni, in Mondadori, Kataweb del gruppo Espresso, Telecom, Seat Pg, Pirelli e Wind. La sua elezione caldeggiata ovviamente da Paolo Scaroni è stata fortemente voluta dalla cordata organizzata da Lotito.

Dal Pino supportato dalla cordata Lotito

Il presidente biancoceleste sembra essere diventato oramai il kingmaker di ogni elezione pallonara che conta. Paolo Dal Pino prende quindi il posto di Gaetano Miccichè. Il 19 novembre Miccichè aveva rassegnato le proprie dimissioni dopo l’avvio dell’inchiesta della Procura federale proprio sulla sua elezione. Nell’ultima assemblea del 16 dicembre scorso, Dal Pino aveva sfiorato l’elezione incassando 13 voti. Allora il quorum richiesto era di 14 preferenze.