Giorgia Meloni dalla sua pagina Fb invita i cittadini chiamati alle urne a recarsi a votare. L’indifferenza è nemica della partecipazione. E quello di oggi è un passaggio elettorale cruciale per le sorti della nazione. Lo ha detto al comizio conclusivo della campagna elettorale a Ravenna e lo ha ribadito nel post da poco pubblicato.

“Amici calabresi, emiliani e romagnoli: con 5 minuti del vostro tempo oggi avete la possibilità di cambiare le sorti della vostra Regione e di lanciare un forte messaggio a questo Governo nemico dell’Italia e degli italiani. L’Emilia-Romagna, la Calabria e l’Italia meritano il meglio. Ora tocca a voi”.

Numerosi i commenti di supporto che sono apparsi subito sotto il post di Giorgioa meloni: “Dopo tanti uomini politici assetati di denaro e potere, spero che una donna , una signora è madre possa fare qualcosa di veramente significativo al governo, ti auguro Giorgia di averne la possibilità ma non deludere chi sta credendo in te”. E ancora: “Hai fatto una campagna elettorale esemplare. Meriteresti di vincere x la tua coerenza. Onestà simpatia e cultura. Spero che tu vinca oggi. Domani e sempre”.

Anche Matteo Salvini, in un video su Fb ha augurato buon voto ai cittadini dell’Emilia Romagna e della Calabria. “Buon voto a tutti. Non farò dichiarazioni elettorali, ma votate bene. Votate bene cittadini dell’Emilia Romagna e della Calabria, voi che potete, perché ad altri milioni di italiani questo diritto viene sottratto per paura del risultato da quelli che si presentano come democratici. Pensate al vostro futuro, al futuro delle vostre famiglie e dei figli”. Il video è stato registrato in un’azienda agricola, mentre con la figlia Mirta sulle spalle, Salvini assisteva al ‘pranzo’ dei vitelli e delle mucche.