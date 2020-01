Buon anno e buoni Anni Venti. Siamo a metà ventennio di inizio secolo e qualcuno – un Carofiglio qualsiasi – deve aver messo in testa a Nicola Zingaretti che comincia un periodo pericolosissimo, che avanza un’armata sovranista pari a quella degli anni Venti del secolo scorso.

Non ci dormono la notte, gli strateghi del PCI. Pardon, ora si fanno chiamare Pd, pure se in quegli anni non ci furono solo Hitler e Mussolini, ma anche – direbbe Veltroni, quello che dice di non essere mai stato comunista – Stalin e arrivava il Partito Comunista di Mao Tse-tung. Il mondo quello era.

La democrazia che fa governare chi perde

Adesso c’è la “democrazia”, quella straordinaria forma di governo che manda al potere chi perde le elezioni e non chi le vince. Allarmi, c’è il popolo alle porte!