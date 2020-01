Per carità, se Conte invita i gruppi parlamentari a parlare di caos internazionale, non si diserta. Se poi disdice l’incontro alla vigilia, vuol dire che è la solita pagliacciata, una “cialtronata” come la definisce il capogruppo di Fdi, Lollobrigida. “Pretendiamo di conoscere a quali rischi i nostri soldati siano sottoposti e quale ruolo l’Italia deve incarnare in questa vicenda”. Ma Conte si dilegua.

Anche per questo l’opposizione deve fare di tutto, da oggi e fino a quando non succede, per liberarcene. Perché la banda di incapaci che sta a Palazzo Chigi è ormai screditata nel mondo, combina solo guai in Italia, è odiata, disprezzata, schifata dal nostro popolo. Ogni giorno c’è una gara a farsi male.

Ora, è vero che se salta il referendum sul taglio dei parlamentari per qualcuno vuol dire un’assicurazione sulla durata della legislatura. Ma questo è vero solo se si pensa a fare bottino pieno. Il centrodestra è nelle condizioni di vincere anche se gli onorevoli da eleggere saranno di meno e se questi pasticcioni che governano non hanno più il consenso popolare, anche Mattarella deve prenderne atto. Fra un paio di settimane, con le elezioni regionali, tutti dovranno fare i conti con i nuovi numeri.

La commedia sul caso Salvini-Gregoretti

La commedia che hanno imbastito ieri nella giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato è stata significativa: hanno tentato di fare di tutto per evitare che si voti su Salvini e il caso Gregoretti prima del 26 gennaio. Siccome hanno deciso di continuare ad utilizzare la giustizia per fini politici, ma non vogliono che il popolo se ne accorga. Abbiano il coraggio di votare contro la proposta Gasparri sul no al processo per la difesa dei confini nazionali. Pretendono di nascondere il coltello insanguinato.