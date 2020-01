Bacchettate, percosse e minacce ai bambini nel centro islamico. “Non studiavano”. Arrestati due senegalesi

Bacchettate e percosse ai bambini, secondo i precetti della shaaria. Stavolta è accaduto a Monza, il capoluogo della provincia di Monza-Brianza. Arrestati dai carabinieri di Monza stamane due cittadini senegalesi, ritenuti responsabili, in concorso, di maltrattamenti ai danni di una decina di minori. I minori frequentano l’Associazione Culturale ”Norou Dareyni Touba” di Monza.

Ripetutamente maltrattati una decina di minori

Le indagini coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza sono partite nello scorso mese di maggio 2019, a seguito di una segnalazione del Servizio Tutela Minori di Seregno (MB). Le indagini hanno consentito di documentare le responsabilità dei due insegnanti presso quel centro, che, in più occasioni avrebbero ripetutamente maltrattato almeno una decina di minori (tra i 5 e i 10 anni), affidati a loro temporaneamente per essere istruiti.

Dopo le bacchettate, rinchiusi in uno stanzino

I maltrattamenti, consistevano principalmente in minacce, schiaffi, percosse con bacchettate e anche chiudendo le vittime in uno stanzino. Gli insegnanti senegalesi si sarebbero giustificati con lo scarso impegno dei minori negli studi. I due cittadini senegalesi sono, rispettivamente, l’uno agli arresti domiciliari e l’altro all’obbligo di firma in caserma. La sede dell’associazione è ovviamente stata chiusa, ma non ci stupiremmo se quanto prima riaprisse i battenti.