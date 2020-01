Avere un cane allunga la vita: ora lo confermano anche i medici

Avere un cane allunga la vita? Se lo è chiesto il team “antibufale” di dottoremeveroche.it, il sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). A suggerirlo, una revisione sistematica, che ha preso in esame quasi 70 anni di ricerche, coinvolgendo quasi 4 milioni di persone in diversi paesi. Buone notizie dunque per tutti coloro che, approfittando delle festività, hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe.

Da sempre, il cane è un compagno fedele, considerato il migliore amico dell’uomo. Ci fa compagnia, ci aiuta a socializzare e ci aiuta a rimanere attivi. È persino capace di tenere alla larga alcuni problemi di salute, come asma e allergie respiratorie. Ma c’è di più, perché uno studio pubblicato recentemente su ‘Circulation’ – la rivista dell’American Heart Association – ha rivelato che un cane potrebbe letteralmente allungarci la vita. Si tratta di una revisione sistematica di ricerche globali pubblicate tra il 1950 e il maggio del 2019 in Canada, Scandinavia, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito.