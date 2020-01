Al via la quarta edizione della scuola di formazione politica di An

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna, a partire da sabato 11 gennaio, la scuola di formazione politica organizzata dalla Fondazione Alleanza Nazionale.

Il corso che si terrà da gennaio a giugno a Roma in via della Scrofa, presso la sala conferenze della Fondazione AN, è volto a fornire idonei e oggi quanto mai necessari strumenti critici, di analisi e di conoscenza, che consentano una più attiva e consapevole partecipazione ai processi di cambiamento ed evoluzione del nostro Paese.

E’ un’iniziativa annuale che rientra in un percorso di formazione continua che si arricchisce sempre più come dimostra il coinvolgimento di docenti di altissimo profilo.

Il percorso formativo prospettato, articolato in 6 aree tematiche (marketing politico, comunicazione, giuridico-amministrativa, storico-culturale, politico-economica e geopolitica), ha suscitato un notevole interesse in special modo da parte dei giovani, laureati e laureandi dai 18 ai 35 anni, che il comitato scientifico ha opportunamente selezionato.

In questi anni in cui è cresciuta la disaffezione nei confronti della politica e sono entrati in crisi i meccanismi di funzionamento della democrazia rappresentativa si è fatto sempre più marcato lo scollamento tra i cittadini e le classi dirigenti.

Pertanto, l’obiettivo principale della scuola è quello di tentare di porre rimedio a quello scollamento, cercando di dare un contributo costruttivo volto ad intensificare gli sforzi per evitare il pericolo di una politica sempre più debole.