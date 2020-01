Raccontatelo al Pd che sugli sgomberi dei migranti il grillino sta con Salvini. E che ci vorrebbe davvero una grande faccia tosta a volere il processo per la Gregoretti quando, ora e non allora, si continua ad apprezzare da parte pentastellata l’azione del ministro del primo governo Conte.

Tocca al sottosegretario agli Interni, Crimi, la difesa dell’ex titolare del Viminale. Ricordate lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto, a due passi dalla Capitale? Ebbene, ci fu un gran baccano da sinistra, il Pd arrivò a parlare di deportazione. E persino un gruppetto di senatori Cinquestelle presentò un’interrogazione alla fine di gennaio del 2019.

Quei grillini preoccupati per Castelnuovo di Porto…

Erano preoccupatissimi i grillini. Chiesero all’allora alleato di governo le “modalità di trasferimento degli ospiti del CARA (segnatamente per quanto riguarda i soggetti minori, i nuclei familiari e i soggetti in condizione di disagio fisico o psichico) che potrebbero essere ritenute non rispettose dei principi costituzionali”.