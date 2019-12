Paolo Trancassini, «chissà per quale assurdo motivo». Un atto definito dall’esponente FdI «vile», che si «aggiunge al dilagante degrado di Villa Pamphili»… In molti conoscono la bellissima Villa Pamphili di Roma. Forse non altrettanti sapranno che all’interno del grande parco capitolino esiste da molti anni il Centro Anffas Onlus, una importante struttura polifunzionale attiva che, come riporta il sito dell’attività , assiste «complessivamente circa 150 persone con disabilità di età giovane e adulta». Ancor meno di loro, però, saranno al corrente di quanto accaduto in quei locali durante la chiusura natalizia, quando il centro è stato preso d’assalto da vandali che hanno infierito colpendo un po’ ovunque. Come denuncia il portavoce regionale di Fratelli d’Italia,«chissà per quale assurdo motivo». Un atto definito dall’esponente FdI «vile», che si «aggiunge al dilagante degrado di Villa Pamphili»…

Atti vandalici al Centro per disabili dentro Villa Pamphili

Ebbene, l’ultimo assalto vandalico mirato a colpire uno dei cuori pulsanti di Roma come il grande parco Pamphili, si accanisce sugli edifici ospitati dalla villa e dedicati ai disabili. Dove, come fa sapere l’onorevole Trancassini, «personale ed ospiti del centro diurno per disabili il 27 dicembre hanno trovato una scena incomprensibile alla ragione umana. Con gli stabili e i materiali del centro distrutti chissà per quale “assurdo motivo”.» Un episodio vergognoso che, come anticipato, si aggiunge al «progressivo abbandono. Al dilagante degrado. All’incuria e alla sporcizia della adiacente Villa Pamphili».

Trancassini (FdI): segno del degrado in cui versa Villa Pamphili