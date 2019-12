Marines puniti pe motivi di ordine pubblico. Circolare senza precedenti. Una strada «vietata» nel centro storico di Vicenza ai soldati americani della 173esima brigata aviotrasportata, per prevenire risse e violenze. Lo apprendiamo dal sito Infodifesa.it. Quello deciso nei giorni scorsi dal colonnello Kenneth Burgess, che comanda l’unità statunitense, è un severo giro di vite . Riguarderà circa duemila militari della caserma Ederle di Vicenza: il provvedimento è temporaneo (durerà fino a metà gennaio). Proibisce ai soldati tutta la via Contra’ Pescherie Vecchie, con i locali che vi si affacciano.

“ Il personale che entrerà nell’area vietata sarà punito secondo il codice di giustizia militare” , specifica il colonnello Kenneth Burgess, nella circolare che coinvolge quasi 3 mila soldati Usa, riportata da Repubblica. “ È un provvedimento che non ha precedenti a Vicenza e per questo ringrazio le autorità americane “, ha detto il sindaco Francesco Rucco.

Marines, l’ultimo pestaggio

La decisione è stata presa dopo l’ultimo pestaggio avvenuto in centro a Vicenza. A ritrovarsi coinvolti nella rissa due giovani: uno di loro, 21 anni, è ricoverato in ospedale da 8 giorni e ne dovrà passare lì altri 40. Secondo quanto raccontano, i ragazzi stavano bevendo uno spritz in contrà Pescherie Vecchie, zona del centro. E sarebbe bastato uno sguardo storto a scatenare la furia degli americani.

Puniti per 45 giorni

Secondo i dati di Repubblica, sarebbero 13mila i cittadini statunitensi, divisi in due caserme. La convivenza tra marines e cittadini italiani è andata via via peggiorando: aumentati gli episodi di violenza, causati dai soldati americani. Episodi che avrebbero richiesto nel 2018 ben 550 interventi da parte delle forze dell’ordine italiane. Così, ora, si è passati alle vie di fatto: chiusura delle vie della movida di Vicenza: per 45 giorni, i soldati Usa non potranno entrarvi. Un unicum.