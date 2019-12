Sodoma, la città distrutta per volontà divina per i peccati dei suoi abitanti perché subì tale condanna? La risposta nel libro “Cos’è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica”, pubblicato il 16 dicembre dalla Pontificia Commissione Biblica (PBC), e si propone di esaminare la comprensione scritturale della persona umana.

Secondo la commissione il peccato di Sodoma consisteva nell’ostilità allo straniero. Ecco cosa afferma il nuovo libro secondo quanto scrive la giornalista Diane Montagna nel suo articolo pubblicato su Lifesitenews e tradotto in italiano da Sabino Paciolla: “La storia della città di Sodoma … illustra un peccato che consiste nella mancanza di ospitalità, con ostilità e violenza verso lo straniero. Un comportamento giudicato molto grave e quindi meritevole di essere sanzionato con la massima severità”.

Sodoma, il tema dell’omosessualità

C’è poi spazio anche per la trattazione dell’omosessualità. Rispetto all’approccio della Scrittura – si rileva – esistono in Occidente voci di dissenso. Il libro della commissione pontificia così recita: “Sappiamo che diverse affermazioni bibliche, in ambito cosmologico, biologico e sociologico, sono state progressivamente considerate superate con la progressiva affermazione delle scienze naturali e umane. Analogamente – si deduce da alcuni – una nuova e più adeguata comprensione della persona umana impone una riserva radicale sul valore esclusivo delle unioni eterosessuali. A favore di una simile accettazione dell’omosessualità e delle unioni omosessuali come espressione legittima e degna dell’essere umano” .

Gli autori del testo osservano che “in altri passi della Bibbia ebraica che si riferiscono alla colpa di Sodoma, non vi è alcuna allusione a una trasgressione sessuale praticata con persone dello stesso sesso”, ma notano che questi passi (Isaia 1:10; Geremia 23:14; Ezechiele 16:49) parlano di “tradimento”, di “adulterio” e di “orgoglio”.