Sardine braccio armato del Pd. L’ordine Dem su Fb: “Boicottate la raccolta solidale di CasaPound”

Il Pd chiama, le sardine rispondono. Succede a Siena, dove esponenti eletti del centrosinistra locale usano il gruppo “Sardine Siena” per le loro campagne politiche contro soggetti sgraditi, ricevendone in cambio risposte entusiaste. Insomma, l’ennesima conferma che questo “movimento spontaneo di cittadini” e le azioni che mette in campo tanto spontanei poi non sono.

CasaPound fa beneficenza, il Pd allerta le Sardine

Il caso riguarda il boicottaggio di un negozio dopo una iniziativa di solidarietà dell’associazione ambientalista La foresta che avanza, vicina a CasaPound. Iniziativa davvero difficile da biasimare, visto che i volontari de La foresta che avanza hanno raccolto cibo per gli animali abbandonati, catalizzando anche la solidarietà di un negozio del posto. Per le “Sardine” e chi le ha sobillate, però, questa iniziativa non doveva esistere. Perché “queste cose sono strumentalizzate per fare proselitiso e riempire le file dei fasci”, ha scritto sulla pagina facebook “Sardine Siena” Silvio Fei, consigliere comunale di maggioranza nella vicina Sovicille. Maggioranza, non c’è neanche da stare a sottolinearlo, di centrosinistra a marchio Pd. Benché, infatti, il sindaco Giuseppe Gugliotti sia stato eletto con il sostegno della civica Sovicille Bene Comune, la sua estrazione e la sua candidatura hanno il marchio Dem.

I pescetti abboccano entusiasti all’email preconfezionata

A rendere ancora più sgradevole l’iniziativa piddisardinesca c’è, poi, il fatto che il boicottaggio e, di fatto, l’intimidazione sono stati rivolti contro il negozio che ha dato spazio all’iniziativa de La foresta che avanza. Insomma, contro dei cittadini (in questo caso commerciante e commessi) che credono nella bontà, proprio come quelli che i pescetti hanno la pretesa di rappresentare.