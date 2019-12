Robbie Williams racconta l’album “The Christmas Present” e il suo amore per il Natale (video)

Robbie Williams, arriva su TimMusic con un’intervista esclusiva per AlbumStory in cui racconta il suo ultimo album The Christmas Present, uscito il 22 novembre per Sony Music, anticipato dal singolo Time for change.

«A Natale mi piace molto ascoltare la musica natalizia, per questo ho deciso di realizzare questo disco», dice la star inglese. Robbie Williams è uno degli artisti più premiati al mondo con 6 album nella classifica Top 100 dei dischi più venduti nella storia britannica. Oltre 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli numero 1 e un record di 18 Brit Awards.

The Christmas Present è il tredicesimo album in studio di Robbie Williams. È stato scritto e registrato in diverse location tra Londra, Los Angeles e Vancouver. Vede la collaborazione con Guy Chambers, che ha prodotto la maggior parte del progetto insieme a Richard Flack.

L’album doppio è composto da Christmas Past e Christmas Future, che contiene brani inediti e grandi classici della tradizione natalizia. Sono eseguiti con alcune special guest star tra cui: Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum e la cantante tedesca Helene Fischer. Nell’intervista Robbie Williams racconta la sua idea del Natale, i suoi ricordi legati all’infanzia e di come ami trascorrere le festività con la moglie, i figli e gli amici. L’AlbumStory è disponibile dal 20 dicembre anche su TimVision, la tv on demand di Tim.