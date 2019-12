Un tempo c’era una pubblicità bellissima: Repubblica sveglia l’Italia. Adesso dormono, ronfano, e poi cascano dal letto. Si feriscono, e doloranti gridano al pericolo fascista. Eppure basterebbe un farmaco per sentirsi meglio. Preferiscono strillare per sentirsi utili.

Il caso Berizzi è da studio della psiche. Ogni giorno questo giornalista di Repubblica fatica a cercare qualcosa da scrivere contro l’uomo nero ma al massimo trova un bagnino a Chioggia. Poi annuncia una rubrica antifascista, antisessista, antirazzista, antitutto, ma dimentica di commentare tutte le violenze, tutte le minacce. Imbocca solo le strade a senso unico. E si lamenta se glielo si fa notare.

Le fotografie che Repubblica ha dimenticato

Repubblica è il giornale che esalta le sardine che negano il diritto di farsi ascoltare per chi sta a destra. In effetti, non ricordiamo indignazione del quotidiano preferito dai compagni di lotta e di governo, per la foto di Salvini rilanciata in migliaia di post bendato davanti ad una bandiera brigatista. Sapete quanto è “piaciuta” la Meloni a testa in giù? Il post di una compagna assessore ha avuto su Facebook quasi dodicimila “like”, quattromila commenti, dodicimila condivisioni. Ma contro questa fabbrica dell’odio non ha scritto Paolo Berizzi. E nessuno del suo giornale.