Regionali, Meloni: “Questa settimana chiudiamo le candidature. Con Salvini fiducia reciproca”

“Penso che questa settimana ce la dovremmo fare a definire tutte le candidature”. Giorgia Meloni conferma da Bruxelles, dove è volata per il flash mob di FdI contro il Mes, che il centrodestra sta per chiudere la partita delle candidature per le regionali. “Penso che sia molto importante. Al di là delle Regioni che vanno al voto in queste settimane, ce ne sono molte altre, molto importanti, sulle quali vogliamo iniziare a muoverci con largo anticipo“, ha aggiunto, ribadendo che i rapporti con Matteo Salvini sono saldi.

Meloni: “Con Salvini fiducia reciproca”

Del leader della Lega “io mi sono sempre potuta fidare”. “Mi sono sempre fidata, come gli altri si possono sicuramente fidare di me“, ha detto la presidente di FdI, prendendo spunto dalla partita per le regionali. A sua volta anche Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera di oggi, aveva spiegato che la lista dei candidati sta per essere chiusa. Allontanando così illazione e retroscena che vorrebbero rapporti tesi con FdI.

La Lega si avvicina anche in Europa?

E a confermare che con gli alleati c’è un clima di collaborazione, da Meloni sono arrivate anche dichiarazioni sulla eventuale possibilità di intraprendere un percorso comune con la Lega anche a Bruxelles. Fratelli d’Italia, infatti, non porrebbe alcun veto se la Lega, oggi nell’eurogruppo Identità e Democrazia, dovesse chiedere di entrare nel gruppo dei Conservatori e Riformisti, come suggerito dal vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. “Non penso che avremmo ragione di porre il veto, dopodiché non mi pare che la Lega abbia fatto questa domanda finora”, ha detto Meloni rispondendo a una domanda sul tema. “Se lo facesse – ha aggiunto – non potrei che considerare che la nostra proposta politica qui in Europa è sempre più attrattiva e convincente. Sono molto contenta del lavoro che stiamo facendo con i Conservatori“.