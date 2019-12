Regali di Natale, riparte la caccia ai doni da mettere sotto l’albero tra idee e prezzi

Il dilemma di ogni dicembre: cosa mettere sotto l’albero. Non solo, bisogna capire quanto, dove e per chi spendere. Anche quest’anno la persona più importante a cui fare i regali di Natale è il proprio partner (40%). Gli uomini (48%) si mostrano più romantici rispetto alle donne. Le mamme sono più propense a far felici i figli (37%). Tra gli under 35 vince sempre la coppia. Il 47%, infatti, che metterà al centro il partner, anche se molti penseranno ai genitori (23%).

Quali regali di Natale sono più graditi

In media circa metà (176 euro) del budget totale sarà comunque speso per la persona più importante. Nella quasi totalità dei casi si tratta di un familiare. È quanto emerge dall’Osservatorio Compass, società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, dedicato al Natale.

Cosa regaleranno gli italiani? Anche qui spiccano abbigliamento, calzature e accessori (46%). Gli italiani amano donarli e riceverli. Al secondo posto libri e riviste (23%), seguiti dai prodotti per la cura della persona (20%), dai giochi per bambini (18%) e dai prodotti alimentari (17%). A livello generazionale emergono alcune differenze. Tra gli under 35 cresce chi opterà per prodotti per la cura della persona (26%). Gli over 55 puntano molto su libri e riviste (29%) e sui prodotti alimentari (23%).

Cosa vorrebbero trovare sotto l’albero? Per molti italiani questo Natale sarà un’occasione per rinnovare il proprio guardaroba. Abbigliamento, calzature e accessori sono sempre tra i regali preferiti (41%), specialmente per gli under 35 (51%). Tanti