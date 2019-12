Aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero. Sono 816mila gli italiani emigrati negli ultimi 10 anni. Oltre il 73% ha 25 anni e più; di questi, quasi tre su quattro hanno un livello di istruzione medio-alto. A rivelarlo sono i dati dell’ultimo report dell’Istat sull’immigrazione. Calano invece gli immigrati provenienti dal continente africano nel 2018. Il calo è pari al -17%.

Istat: aumenta la fuga all’estero degli italiani

Nel decennio 1999-2008 gli italiani che hanno trasferito la residenza all’estero sono stati complessivamente 428 mila a fronte di 380 mila rimpatri, con un saldo negativo di 48 mila unità. Dal 2009 al 2018 si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni per l’estero e una riduzione dei rientri (complessivamente 816 mila espatri e 333 mila rimpatri). I saldi migratori con l’estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media negativi per 70 mila unità l’anno.

La regione da cui emigrano più italiani, in valore assoluto, è la Lombardia. Con un numero di cancellazioni anagrafiche per l’estero pari a 22 mila. Seguono Veneto e Sicilia (entrambe oltre 11 mila). Lazio (10 mila) e Piemonte (9 mila). In termini relativi il tasso di emigratorietà più elevato si ha in Friuli-Venezia Giulia (4 italiani su 1.000 residenti).

I flussi di cittadini italiani diretti verso l’estero provengono principalmente dalle prime quattro città metropolitane per ampiezza demografica. Roma (8 mila), Milano (6,5 mila), Torino (4 mila) e Napoli (3,5 mila);

L’esodo maggiore da Sicilia e Campania

Ci si continua a spostare alla ricerca di un lavoro dal Sud verso il Settentrione e il Centro Italia. Un fenomeno in lieve aumento. Secondo il rapporto Istat sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente, nel 2018, sono oltre 117 mila i movimenti da Sud e Isole che hanno come destinazione le regioni del Centro e del Nord (+7% rispetto al 2017). A soffrire di questi esodi sono soprattutto la Sicilia e la Campania, che nel 2018 perdono oltre 8.500 residenti laureati, età media 25 anni.

L’andamento dei flussi migratori in ingresso nell’ultimo decennio evidenzia un calo generale delle immigrazioni per tutti i paesi esteri. Dopo l’incremento nei primi anni Duemila, i trasferimenti dall’estero hanno avuto un lento declino. Dal 2015 al 2017 le immigrazioni sono tornate ad aumentare per i flussi provenienti dai paesi mediterranei. Nel 2018, questi ingressi hanno subito una battuta d’arresto.