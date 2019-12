Ezra Pound approda a Rai Storia. La testata culturale del servizio pubblico radiotelevisivo dedicherà infatti una puntata, dal titolo Ez for Prez. Storia di Ezra Pound, al grande poeta americano, morto a Venezia il 1° novembre del 1972 all’età di 87 anni. Iniziatore di movimenti d’avanguardia come l’Imagismo ed il Vorticismo, Pound lascerà un segno incancellabile nella cultura inglese, come ha fatto Einstein per la fisica. Il documentario di Bruno Testori, con la consulenza storica del professor Francesco Perfetti e quella letteraria del professor Massimo Bacigalupo andrà in onda domani alle 21.10. Nel 1908 Pound approda a Venezia per fare una vita da poeta e prende le distanze dalle sue radici, dove nessuno è in grado di insegnargli a scrivere.

Sceglie l’Europa quale terra fertile di cultura e tradizioni. Da Venezia Pound si trasferisce a Londra, dove tiene conferenze. In una di queste conobbe la futura suocera, Olivia Shakespear. Che diventa il trampolino peri suo ingresso nel mondo letterario londinese. A Parigi, invece, Pound incontra Gertrud Stein e insieme sostengono un discepolo d’eccezione come Ernest Hemingway. Dalla Francia il poeta torna in Italia. Destinazione Rapallo. Ma Pound è anche un poeta scomodo per la sua vicinanza a Mussolini. Il suo interesse per il fascismo data sin dalla Marcia su Roma. «L’unica volta che ha incontrato il Duce – racconta la figlia Mary – non è stato grazie a intrallazzi, ma perché era curioso».

Il rapporto con Mussolini

Dopo la guerra dell’Italia all’Etiopia, Pound scrive a Mussolini chiedendo di essere ricevuto. Ma senza successo. Decide allora di aggirare la segreteria con una lettera indirizzata direttamente al Fondatore dell’impero. Ma neppure questa lettera sortisce l’effetto sperato. Allo scoppio del conflitto mondiale, per contrastarlo, Pound propone al Minculpop L’ora dell’America, una trasmissione radiofonica che «dica la verità sul ruolo delle banche e della finanza, responsabili di una congiura anglo-americana, contro l’Italia e contro l’Asse».

Pound fu rinchiuso dai connazionali americani in una gabbia

L’ultima trasmissione va in onda il 25 luglio 1943, il giorno della caduta del regime. Dopo l’8 settembre Pound viene contattato dagli esponenti della neonata Rsi, cui aderirà. Nel 1945, viene arrestato per tradimento e recluso a Metato. Gli americani lo chiudono in una vera e propria gabbia. Resta lì fino a quando non lo trasferiscono in una tenda dell’infermeria. Qui scrive i Canti Pisani. Gli americani vogliono però processarlo in patria. Non sarà giudicato grazie ad una perizia psichiatrica che ne certifica una sua grave forma di instabilità mentale. Resterà tredici anni in un manicomio. Sarà liberato solo nel 1958, a seguito di una petizione internazionale di intellettuali. Pound raggiunge la figlia in Alto Adige. Torna anche a Venezia, dove lo intervista Pier Paolo Pasolini.