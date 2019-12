Alla Rai non far sapere….

Guai a raccontare l’Italia vera, quella seria, che offre risposte alla crisi. No, va nascosta, anche se i sondaggi testimoniano uno dopo l’altro una crescita impetuosa di Fratelli d’Italia, dicembre compreso. No, vietato far conoscere che cosa propone Giorgia Meloni e se proprio si deve ditelo in pillole striminzite.

L’ordine impartito dalla Rai

Deve essere questo l’ordine impartito ai telegiornali di viale Mazzini. I dati sciorinati dall’osservatorio dell’Università di Pavia del mese di novembre – ovviamente l’ultimo disponibile – sono impressionanti. Anzi, vergognosi. Fuori dalla realtà. Come un obbligo di malavoglia – “purtroppo tocca parlarne” – e non come un dovere professionale. Informare ma non troppo. Nonostante i continui allarmi sul mancato rispetto del pluralismo da parte del consigliere Giampaolo Rossi all’interno del Consiglio di amministrazione della Rai.