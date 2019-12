Progetto Auriga: successo nelle scuole per le lezioni di sicurezza stradale

Sicurezza stradale, prevenire è meglio che soccorrere. Gli incidenti stradali sono una vera piaga sociale. I dati sulla mortalità sono drammatici ed intervenire sui più giovani è sempre più urgente e necessario. Si è conclusa oggi nella Sala Congressi del Centro di Guida Sicura Aci Vallelunga a Campagnano di Roma la quarta edizione del Progetto Auriga. L’evento era firmato dalla Aremol (Agenzia per la Mobilità della Regione Lazio) e Aci Vallelunga con special guest il testimonial istruttore di guida Claudio Montefusco.

Sicurezza stradale, i corsi nelle scuole

Il tour di incontri nelle scuole, seguito dai corsi di guida sicura a Vallelunga avevano l’obiettivo di colmare la grossa lacuna informativa dei giovani della fascia di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Ragazzi che frequentano gli istituti superiori di secondo grado della Regione Lazio. Dal 2016 a oggi sono più di 17000 gli studenti coinvolti. I corsi verbali itineranti sul problema della sicurezza stradale sono stati seguiti dai ragazzi per comprendere, in quanto utenti della strada, i rischi che corrono alla guida e come cercare di prevenirli. Eletti, al termine delle lezioni, i primi tre vincitori che in questi mesi hanno dimostrato maggior interesse sulla materia trattata.

Durante l’evento finale si è tenuto un confronto conclusivo sul tema con le rappresentanze di tutti gli istituti partecipanti. Le scuole hanno ricevuto attestati di partecipazione. Inoltre sono stati premiati gli studenti più attivi nelle scuole e sui social rispetto alte tematiche del progetto. Attraverso il percorso di Auriga oltre 3700 giovani neopatentati provenienti dagli istituti hanno preso parte ai corsi di corsi di guida sicura. Utilizzati sia gli scooter che microcar e automobili al Centro di guida Sicura Aci Vallelunga, seguiti da istruttori esperti.