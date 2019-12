Non sciolgono il Parlamento, ma lo svuotano: la dittatura democratica è in pieno svolgimento. E non riguarda (solo) quello che succede nella carta stampata, in televisione, sui social. Ma quanto accade in quei luoghi che hanno usato come alibi per una sottospecie di democrazia rappresentativa in assoluto contrasto con gli orientamenti della pubblica opinione.

Deputati che non vedranno, non sentiranno, non ascolteranno la manovra di bilancio. La voteranno e basta. Zitti e mosca.

Le scimmiette applaudono la manovra di governo

Senatori che non vedranno, non sentiranno, non ascolteranno il decreto fiscale. Lo voteranno e basta. Anche loro zitti e mosca.