“Onorevole Natale”: deputati e senatori cantano insieme per beneficenza (video)

La politica divide, ma la solidarietà e la musica accomunano. E così è stato presentato oggi a Montecitorio il dvd musicale Onorevole Natale del gruppo bipartisan “Spartiti uniti”. A tenere le fila dell’iniziativa Francesco Paolo Sisto di Forza Italia. Insieme ad altri deputati e senatori, uomini e donne, ha messo su il gruppo canoro per uno scopo benefico.

“Onorevole Natale” per beneficenza

Quanto guadagnato con i diritti d’autore e di riproduzione, infatti, sarà devoluto alla Lega del Filo d’oro, l’Onlus che dal 1964 è impegnata nell’assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di bambini, giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. L’iniziativa, del tutto trasversale, ha unito parlamentari di maggioranza e di opposizione. Vi hanno partecipato, oltre a Sisto, Maria Teresa Bellucci, Ylenja Lucaselli e Walter Rizzetto di FdI, Maurizio Buccarella del Gruppo misto, gli azzurri Mauro D’Attis e Giorgio Mulè, Francesca Galizia, Patty L’Abbate ed Elisa Tripodi del M5s e Carmelo Miceli del Pd.

Una canzone bipartisan

“Dimostriamo che non è vero che la politica non riesca a superare le appartenenze e che la buona politica non possa diventare politica buona”, ha detto Sisto, ammettendo, tuttavia, che il testo da lui firmato, oltre alla musica, “non è stato emendato…”. “Ho posto la fiducia…”, ha ironizzato l’azzurro.