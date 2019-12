Un tempo si diceva “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Un modo per sottolineare l’identità casalinga delle festività del presepe e dell’Albero. Ma ora non è più così. Secondo Coldiretti, infatti, ammontano a quasi 13 milioni (12,9, per l’esattezza) gli italiani che trascorreranno almeno un giorno fuori casa durante le festività natalizie. Rispetto allo scorso anno si tratta di un forte aumento: più 19 per cento. Il dato emerge da una indagine effettuata da Ixé sulle mete scelte dagli italiani in questo periodo. I numeri sono abbastanza eloquenti. Evidenziano, infatti, un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest’anno come meta dall’81 per cento dei vacanzieri. La spesa media sarà di 434 euro per persona con un aumento del 7 per cento rispetto allo scorso anno. Si allunga, invece, a sei giorni la durata media della vacanza natalizia con il 26 per cento che starà fuori tre giorni al massimo. La maggioranza assoluta dei vacanzieri resta fuori dai quattro ai sette giorni. Il 17 per cento da otto a quindici giorni ed il restante 6 ancora di più. Il 67 per cento ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto. Il 24 per cento, al contrario, ha prenotato l’albergo.

