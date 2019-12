Mes, c’è l’accordo. E nell’annunciarlo Conte mischia le carte sul tavolo. Tanto che, proprio oggi, parla di «famiglia europea». Di “multilateralismo” come «strumento migliore per tutelare gli interessi degli Stati membri». Allude a una supposta “protezione” da tensioni internazionali. Fa riferimento alla necessità di esorcizzare spettri economici e paure politiche. Dell’urgenza di “proteggersi” che però non deve tradursi necessariamente nel “rinchiudersi”. Insomma, rispolvera la “supercazzola” di monicelliana memoria in vista delle comunicazioni alla Camera. Preparandosi il terreno in anticipo sul prossimo Consiglio Europeo.

Mes, c’è l’accordo di maggioranza

Poi, in questa preoccupante mano di poker sulla trattativa Salva Stati cala l’asso e spariglia le carte con una puntata non proprio a sorpresa.«Il governo italiano intende promuovere, in seno al Consiglio Europeo, questo tipo di approccio nei confronti delle altre Istituzioni europee e una maggiore coesione fra i leader europei. Non è, questo, nella famiglia europea il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere», tuona il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel presentare alla Camera la risoluzione di maggioranza sul Mes. Risoluzione su cui l’Aula dovrà esprimere un voto prima del Consiglio Europeo in agenda per l’appunto per domani e dopodomani. Il bluff è servito?

Il vincolo è stretto. Anzi, strettissimo…

Insomma, questo matrimonio forzato s’ha da fare. E per il premier, «la maggiore complessità politica emersa alle elezioni europee suggerisce una ancor maggiore coesione fra i Capi di Stato e di governo che compongono il Consiglio europeo. Quest’ultimo – prosegue Conte – deve infatti fornire un indirizzo politico chiaro e pragmatico riguardo alle sfide che il continente ha di fronte. Oltretutto, deve assicurare, al contempo, più efficacia e intensità nell’impulso e nel sostegno alla Commissione europea e nel dialogo col Parlamento europeo. Anche nella prospettiva del rafforzamento del potere di iniziativa legislativa di quest’ultimo». Insomma, il vincolo è stretto. E punta a stringersi sempre di più…