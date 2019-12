Il trionfo di Boris Johnson sferra un’ulteriore schiaffo, morale e politico, alle sinistra d’Europa. Non è un caso allora se, commentando gli esiti delle urne britanniche, Giorgia Meloni esprima le proprie «congratulazioni a Boris Johnson per la grande vittoria». Matteo Salvini commenti sottolineando che: «Boris Johnson ha detto agli inglesi cosa voleva proporre. Un un taglio delle tasse. Mentre la sinistra voleva l’onnipresenza dello Stato e più tasse». E uno sbatacchiato Renzi con , con un tweet prima della mezzanotte esplode: «La sinistra radicale, quella estremista è la migliore alleata della destra. Continuate pure ad insultare Blair e a tenervi Corbyn: alla fine così vince la destra più radicale. E alla fine la Brexit sarà colpa anche di questo Labour»…

Voto inglese, Meloni e Salvini convinti: la coerenza paga

Insomma, la politica italiana fa i conti col voto inglese. Significativamente allora, Giorgia Meloni da Fratelli d’Italia nel complimentarsi con il leader britannico sottolinei come «ancora una volta la coerenza paga. Ora la volontà del popolo britannico sarà finalmente rispettata. A noi il compito di difendere gli interessi italiani in un nuovo rapporto di cooperazione con il Regno Unito», scrive su Twitter il presidente di FdI. Gli fa eco a stretto giro il leader del Carroccio che, intervenendo questa mattina a Radio Crc, dichiara: «Il voto in Gran Bretagna ci dice che la coerenza e la chiarezza pagano. Boris Johnson – aggiunge Salvini – ha detto agli inglesi cosa voleva proporre: un taglio delle tasse. Mentre la sinistra voleva onnipresenza dello Stato e più tasse. È come adesso in Italia. Con la differenza che in Gran Bretagna hanno avuto la fortuna di votare, mentre in Italia siamo ostaggio di una minoranza. Sono convinto che, se si votasse, anche qui finirebbe come in Gran Bretagna».

Renzi “turbato”: la sinistra estrema? È la migliore alleata delle destra

Tutto chiaro e soddisfacente. Per molti, ma non per tutto. E il più “turbato” e insoddisfatto di tutti è proprio Matteo Renzi che, sul voto inglese che ha sancito il trionfo dei conservatori ha da eccepire. Con la sinistra radicale. E così, mentre a Londra il processo a Jeremy Corbyn è già entrato nel vivo, anche nel Belpaese le diverse anime della soinistra sono chiamate a interrogarsi sulle cause della disfatta. E diventa un campo di battaglia. A sparare un primo colpo, con un tweet postato prima della mezzanotte, Matteo Renzi. Che affidando frustrazione e malcontento al web, pubblica: «La sinistra radicale, quella estremista, è la migliore alleata della destra. Continuate pure ad insultare Blair e a tenervi Corbyn. Alla fine così vince la destra più radicale. E alla fine la Brexit sarà colpa anche di questo Labour»…