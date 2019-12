Incredibile Mattarella, e chi se l’aspettava.

Il suo discorso di questa sera ha mandato di traverso la fine d’anno ai vecchi politicanti, ai signori della poltrona e soprattutto a Conte e compagnia.

”Non è un regalo”, ha detto il Presidente con la consueta sobrietà, ma “un diritto che è del popolo”. Non credevamo alle nostre orecchie quando ha pronunciato la data del 23 febbraio: si va alle elezioni anticipate. “Troppa inesperienza nuoce alle istituzioni”, ha aggiunto Mattarella con solennità.

Mattarella sembrava Cossiga

Di più: con straordinaria umiltà il capo dello Stato è sembra voler trasmettere un messaggio di scuse in diretta televisiva ai cittadini italiani. “Vi garantisco che non ho più alcuna intenzione di seguire i consigli interessati di chi pensa solo ai propri privilegi. E la parte finale del mio mandato non avrà altro orizzonte che non sia quello dei diritti delle persone normali”. Cossiga 2, la vendetta.

Dal Colle un uomo nuovo, con la stessa pacatezza, con l’identico stile di una vita, ma con novità assolutamente evidenti nel linguaggio e nel pensiero.

”Gli operai di Taranto non possono essere abbandonati alla deriva”. “I clandestini non possono invadere l’Italia”. “Le tasse sono troppo alte”.

La fine del governo

E’ la fine del governo. È la supremazia della volontà popolare che si fa strada. Poi, il colpo di scena finale. “Si parla molto della successione alla presidenza della Repubblica. Ma voglio essere più chiaro che mai. Non intendo essere rieletto dal Parlamento, a cui semmai chiedo di approvare in tempi rapidissimi una legge costituzionale per l’elezione diretta del capo dello Stato. Ma nel caso sarete voi – col vostro consenso – a decidere se io debba servire ancora la Patria da questa postazione”.

Inevitabile, alla fine di un discorso durato pochi minuti, prendere il telefono e cercare di commentare con gli amici quanto avevo ascoltato.

Poi, la verità, amara come sempre. Un rumore mi aveva svegliato. Mi ero appisolato alle prime parole del presidente, era solo un sogno….